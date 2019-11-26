Dolar/TL ne kadar oldu? (26.11.2019)

Ankara Valiliği F-16 ve diğer hava araçlarının test uçuşları yapacağını açıklarken, medyada yer alan haberlerde söz konusu testin Rus savunma sistemi S-400’ler için yapılacağı belirtildi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.16 itibarıyla 5.7420-5.7440 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Ankara Valiliği’nden hafta sonunda yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında bugün ve yarın Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır” denildi.

Ankara ve Washington, Türkiye’nin S-400 sistemini satın alması konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Pentagon, Türkiye’nin Temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri satın almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.