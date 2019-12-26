Dolar/TL ne kadar oldu? (26.12.2019)

TL’nin reel getirisinde gözlenen ve gözlenecek düşüşlerin para birimini savunmasız bırakabileceği endişeleri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL geçen hafta dolar karşısında %2’nin üzerinde değer kaybetmişti. Kur dün de 5.95 civarında hareket etti.

Dün piyasada TCMB’nin düzenlediği yatırımcı toplantıları da takip edilirken katılımcılar bankanın verdiği mesajların son PPK toplantısına benzer olduğuna dikkat çektiler.

Reuters’a bilgi veren bir bankacı, “Noel tatili olması nedeniyle yabancılardan yatırımcı toplantılarına yüksek ilgi görmedik zaten bu normal. TCMB’nin verdiği mesajlarda öne çıkan bundan sonraki faiz adımlarının oldukça sınırlı ve veri odaklı olacağı şeklinde. Benim bugünkü mesajlardan anladığım 100-200 baz puanlık faiz indirimleri yerine bundan sonra ince ayar diyebileceğimiz 25-50 puanlık sınırlı adımların zamana yayılmış bir şekilde görüşüleceği” dedi.

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Geçen yılın Ekim ayında politika faizini %24’e yükselten TCMB, bu yılın Temmuz ayında faiz indirimlerine başladı ve son dört toplantıda arka arkaya yapılan indirimlerle politika faizi toplamda 12 puan düşürülmüş oldu.

PPK açıklamasında, “Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Bu ifade değişikliği ekonomistler ve piyasa oyuncuları tarafından TCMB’nin önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine ölçülü bir şekilde devam edeceği şeklinde yorumlanmıştı. (REUTERS)