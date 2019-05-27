Dolar/TL ne kadar oldu? İşte güncel dolar kuru

ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere bir çok küresel piyasanın bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte hacimlerin de düşük kalması bekleniyor.

Dolar/TL bu sabah saat 10.22 itibarıyla 6.0385/ 6.0407 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü. Ancak piyasalarda Türkiye’ye özgü negatif ayrışma trendi henüz kırılmış değil.

İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenecek olması, ABD ile ilişkiler, TCMB’nin rezervlerine yönelik endişeler piyasaları etkilemeye devam ederken, Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler en son 10 Eylül’de görülen 517 baz puanı test etmiş durumda.

Analistler devam eden riskler ve CDS’lerdeki yükselişin TL’de genel çerçevede baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Cuma gününe 6.12 civarında başlayan küresel iyimserlikle hünüz 6.07 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah saat 0845’te 6.0770/6.0830 seviyesinde.

ABD ile ilişkiler, devam eden seçim süreci, TCMB’nin rezervleri ve ekonomi yönetiminin attığı adımlar kaynaklı yurtiçinde devam eden risklerin yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları konusu da piyasada baskı yaratıyor.

Geçtiğimiz günlerde CNBC’de yayımlanan bir haberde Washington’un Türkiye’ye S-400’ten vazgeçmesi ve ABD’den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara’nın yaptırımlarla karşılaşacağı bildirilmişti.

Ekonomi yönetimi ise aldığı önlemlerle kurdaki baskıyı durdurmaya çalışıyor.

BDDK gerçek kişilerin 100,000 dolar üzeri döviz alımlarında dünden itibaren bankalar tarafından bir iş günü valör uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Birçok bankacı BDDK kararının sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine, etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuzluğuna dikkat çekti. Bankacılar kısa vadeli adımlar yerine piyasalarda kaybolan güveni tekrar sağlayacak ve risk primini düşürecek adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü son işlemde %25.74 seviyesindeydi.

REUTERS