Dolar/TL ne kadar oldu? (27.06.2019)

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak ABD- Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında yapılacak görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Dolar/TL saat 10.59 itibarıyla 5.7717/5.7735’ten işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Görüşme öncesinde TL’de kazanımların da kayıpların da sınırlı kalabileceği belirtilirken, dolar/TL’de nispeten dar bir bantta hareket sürüyor.

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Bugün iç piyasada TCMB’nin haftalık verileri ve Haziran ayı ekonomik güven endeksi takip edilecek. Dış piyasalarda ise ABD ilk çeyrek nihai GSYH ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Bankacılar G20 ve öncesinde bölge ülkelere ziyaretler için Türkiye’den ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkacak izlenimin piyasadaki en önemli yön belirleyici olarak görüyor.

Öte yandan Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etme ihtimali de bulunuyor.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye, Rusya’dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek, Türk savunma sanayi şirketlerine de yaptırım gündemde.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da yakından izleniyor. Bu çerçevede G20 zirvesinde iki ülke başkanının yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar da takip ediliyor.

Tahvil piyasasında ise seçim öncesi son işlemde %19.92 olan iki yıllık gösterge tahvilin faizi dün son işlemde %19.52 seviyesindeydi.

Seçim öncesi son işlemi %16.43 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün son işlemde %16.39 seviyesindeydi.

SİYASET GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDECEK

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla önemli bir siyasi riskin geride bırakılmasına karşın piyasalarda önümüzdeki dönemde siyasi gündemin nasıl şekilleneceği, İstanbul seçimlerinin AKP başta olmak üzere siyasete nasıl bir değişiklik getireceği yakından takip ediliyor.

Reuters’da yayınlanan bir haberde bazı partililere göre, İstanbul seçiminde ağır bir yenilgiye uğrayan AKP’de, seçim sonucundan çıkan bu mesaja göre adım atılması gerekiyor.

Partili yetkililer, gelinen hasarı onarmak için değişimin artık kaçınılmaz olduğunu, kabine ve parti yönetiminde değişiklik yapılabileceğini belirtiyor.

Öte yandan bu hafta Reuters’da yayımlanan bir haberde de Ali Babacan’ın sonbaharda kurmayı planladığı yeni parti düşük bir oy oranında kalsa bile giderek eriyen oyları nedeniyle %50 oy oranı riske giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işini daha da zorlaştırabilir.

REUTERS