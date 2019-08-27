Dolar/TL ne kadar oldu? (27.08.2019)

Dolar/TL Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole konuşması sonrası 5.75 civarında işlem görürken dün günün ilk saatlerinde, 6.47’ye kadar yükselmişti.

Dolar/TL saat 07.18'de 5.8247/5.8303 seviyesinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yatıştırıcı söylemeleri de kayıpları azaltan sebepler olarak öne çıktı. Trump, Çin’in dün gece ABD ticaret yetkilileriyle irtibat kurarak müzakere masasına geri dönmek istediğini belirtti. Trump ayrıca bunu dünya için çok olumlu bir gelişme olarak niteledi.

Yatırımcılar ABD’nin Çin’den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin’in ihracatçı şirketleri desteklemek için yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.

Bankacılar küresel piyasalarda endişelerin güvenli liman talebini tetiklediğine dikkat çektiler.

Yatırımcıların parayı hisse senetlerinden tahvil, altın ve güvenli liman para birimleri gibi daha az riskli varlıklara kaydırmaya devam etmesi durumunda, finansal piyasalar yakın gelecekte zorlu bir seyir izleyebilir.

Piyasalarda takip edilen ve TL’de satış baskısı yaratan diğer konuların başında ise Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz kararı ve Suriye gerilimi geliyor.

Suriye’de Beşar Esad’a karşı savaşan muhaliflerin elindeki son büyük toprak olan İdlib vilayeti sınırlarında başlayan taarruz on binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru kaçmasına yol açtı.

Bankacılar Suriye’de sahada özellikle de Fırat’ın doğusunda askeri hareketliliğin nasıl bir sürece işaret edeceğini yakından izliyorlar. Suriye endişeleri TL’deki değer kaybında geçen hafta önemli bir etken olmuştu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Rusya’ya yarın gerçekleştireceği ziyaret de yakından izleniyor.

REUTERS- SOZCU.COM.TR