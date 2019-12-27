Dolar/TL ne kadar oldu? (27.12.2019)

TCMB’nin piyasayı fonladığı tutarın, son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırması sonrası bu hafta TL faizde yaklaşık 150 baz puan düşüş yaşandı. Piyasada bu sürecin kalıcı olup olmayacağı yani bankanın politika faizi yerine koridorun alt bandını önümüzdeki dönemde de kullanıp kullanmayacağı yakından takip ediliyor.

TL’nin gecelik faizi TCMB politika faizi olan %12 yerine önceki gün ve dün %10.50’de oluştu.

Merkez Bankası fonlamasını son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırmasının ardından, açık piyasa işlemleri ile sisteme fonlama sağlar konumdan sistemden likidite çekiyor konuma geldi. Bu değişiklik bankacıların verdiği bilgiye göre 2010’lu yılların başından beri ilk kez yaşanıyor.

Geçen yıl 200 milyar TL’ye yaklaşan bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacı bugünlerde oldukça azalmış durumda. Fonlama ihtiyacının azalmasında belirleyici faktörler TCMB’nin ZK adımları, swap işlemleri, yıl sonu olması nedeniyle geçici faktörler yer alıyor.

TCMB’nin açık piyasa işlemleri ile sistemden likidite çekiyor konuma gelmesi ile birlikte gecelik faizlerde TCMB’nin politika faizinin alt bandı olan %10.50 seviyesinde oluşuyor. Bankacılara göre fonlama kompozisyonu ve likiditedeki değişimlerin en önemli sonucu da TL faizlerinin politika faizinin 150 baz puan altında oluşuyor olması.

Reuters’da Kasım ayı sonunda yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere yatırımcılar tek haneli faize hızlı geçişin ve çok fazla indiriminin TL’yi önümüzdeki yıl tehlikeye atabileceğinden endişeliler. (REUTERS)