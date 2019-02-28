Dolar/TL ne kadar oldu? (28.02.2019)

Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in ülkesi ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin yorumları küresel piyasalarda riskten kaçışı tetikledi. Dolar/TL ise saat 07:20 itibari ile güne 5.3214/ 5.3238 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İLGİLİ HABER Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Şubat: Altın fiyatları düşüşe geçti

Lighthizer, ABD’nin Çin ile sorunlarının Beijing’in daha fazla ABD ürünü satın alma vaadiyle çözülmeyecek “kadar ciddi” olduğunu ve iki ülke arasındaki herhangi bir anlaşmanın taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir yöntem içermesi gerektiğini belirtti.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerlemeye ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli kalmaya devam etmeleriyle üç haftanın dip seviyesinin üzerinde bulunurken; sterlin, anlaşmasız Brexit ihtimalinin azaldığına dair beklentilerle yükseldi.

Hem Çin, hem de Japonya’daki aylık imalat göstergeleri, dün beklentilerin altında açıklanırken; yedi aylık ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının dünyadaki ekonomik büyümeye zarar verdiğine dair yeni işaretler ortaya koydu.

Dolar endeksi 96.085 seviyesinde işlem görüyor. Endeks dün ilk işlemlerde 95.883 ile üç haftanın dip seviyesini gördükten sonra dört gündür ilk kez yükseldi.

Dolardaki küresel değerlenmeye paralel dolar/TL de dün yatay bir seyirle işlem gördüğü 5.30’lu seviyelerden yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirerek 5.32’ye yükseldi.

Bankacılar Avrupa’da büyüme beklentilerinin yavaşlaması, ABD’de faizlerin sabit tutulacağı hatta indirim ihtimalinin değerlendirilmesinin TL’yi cazip kılmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Analistler Türkiye’nin jeopolitik risklerinin azalması, TCMB’nin enflasyonla mücadelede kararlı duruşu gibi unsurların TL’deki oynaklığı azalttığına dikkat çekiyor.

Yabancı yatırımcıların carry olarak bilinen yüksek getirili para birimi bulundurmalarında elde ettikleri faiz geliri nedeniyle TL’ye ilgisi devam ederken, bir diğer taraftan lokaller ise döviz varlıklarını artırma eğilimi göstermeyi sürdürüyorlar.

Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları yaklaşık beş aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken, 102.5 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye de oldukça yaklaştı.

PİYASA NELERİ İZLİYOR?

ABD’de ise TSİ 16.30’da açıklanacak 2018 son çeyrek GSYH verileri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Şubat ayı Chicago PMI verileri izlenecek.

Piyasalarda veri gündemi dışında ABD-Çin ticaret görüşmeleri, Fed faiz politikası, Pakistan-Hindistan gerilimi ve Brexit konusu da yakından izlenmeye devam ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü ABD Senatosu’na hitaben yaptığı konuşmada merkez bankasının büyük ihtimalle ivme kaybetmekte olan ABD ekonomisine nasıl yaklaştığını anlatarak Fed’in bundan sonra faiz oranında değişikliklere “karar verirken acele etmeyeceğini” ifade etti.

Artık faiz artışı beklemeyen yatırımcıların 2020’ye kadar faiz indirimi bile gelebileceğini düşünmeye başlamalarının ardından Powell’ın faiz konusundaki görüşleri yakından izleniyor.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.77, valörde son işlemde yüzde 18.76 seviyesindeydi.

Öte yandan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.93 seviyesindeydi.

REUTERS