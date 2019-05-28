Dolar/TL ne kadar oldu? (28.05.2019)

Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü.

Dolar/TL bu sabah saat 07.54 itibarıyla 6.0732/ 6.0764 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB lokallerin döviz birikimlerinin tarihi zirvede seyrettiği bugünlerde yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırarak dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan bir adım daha attı. Öte yandan kararın ikincil bir etkisinin ise brüt rezervlerde artış olması bekleniyor.

Analistler kararın bankaların döviz mevduatı toplama maliyetini artırma yolu ile dolarizasyonu caydırma amacını taşıdığına dikkat çektiler.

İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenecek olması, ABD ile ilişkiler, TCMB’nin rezervlerine yönelik endişeler piyasaları etkilemeye devam ederken, Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler en son 10 Eylül’de görülen 517 baz puanı test etmiş durumda.

Analistler devam eden riskler ve CDS’lerdeki yükselişin TL’de genel çerçevede baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor.

REUTERS