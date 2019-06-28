Dolar/TL ne kadar oldu? (28.06.2019)

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak ABD- Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü yapılacak ikili görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Dolar/TL saat 07.21 itibarıyla 5.7789/5.7790'dan işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar G20 ve öncesinde bölge ülkelere ziyaretler için Türkiye’den ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkacak izlenimin piyasadaki en önemli yön belirleyici olarak görüyor.

Öte yandan Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etme ihtimali de bulunuyor.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye, Rusya’dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek, Türk savunma sanayi şirketlerine de yaptırım gündemde.

REUTERS