Dolar/TL ne kadar oldu? (28.10.2019)

Bankacılar küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL’de yaşanan tepkiyi “sınırlı” sözleriyle nitelendiriyorlar. Özelikle yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar TCMB’nin faiz indirimini önden yüklemeli olarak da nitelendiriyor.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.27 itibarıyla 5.7733/5.7778’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

TCMB’nin beklentilerin ötesindeki faiz indirimine karşın TL’de sınırlı bir tepki oluşurken bankacılar para politikasının seyri açısından ise enflasyon raporunu bekliyorlar.

Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 31 Ekim’de İstanbul’da yapılacak. TCMB’nin İstanbul Şubesi’nde yapılacak toplantı saat 1030’da gerçekleşecek, raporu Başkan Murat Uysal sunacak.

Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek. (REUTERS)