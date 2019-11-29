Dolar/TL ne kadar oldu? (29.11.2019)

Rus hava savunma sistemi S-400’ler için Ankara’da test yapıldığı haberleri ve dolar endeksinde yükselişin baskısıyla yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de dün sakin seyir gözlenmişti.

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S-400 haberleri nedeniyle kurda bir miktar stres oluştuğunu ancak ciddi bir hareket gözlenmediğini söyleyen bir bankacı, “Dolar/TL hala bant aralığında sakin seyrediyor, oynaklık seviyeleri de düşük. Kurda bu nedenle sert bir hareket görmüyoruz. Dolar endeksinde de bir miktar yükseliş var, o da EM para birimlerinde baskı yarattı son bir haftada.” dedi.

Son dönemde ABD’li yetkililerin açıklamalarında, Türkiye’nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için S-400’lerden “kurtulması” gerektiği söylemi öne çıkıyor. Ancak bu Türkiye’de kabul görmüş durumda değil.

Piyasalarda ise iki ülke arasındaki ilişkiler bir süredir daha yakından izlenirken bu süreç TL’de bazen baskı bazen ise sert kazançlar yaratabiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma füze sistemlerini test ediyor olmasının “endişe verici” olduğunu söyledi, ancak füzeler kaynaklı sorunları gidermek için Washington ile Ankara arasındaki görüşmelerin de devam ettiğini belirtti.

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Analistler S-400 konusundaki gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin ticaret görüşmelerinin de yakından izlendiğini belirtiyor. Piyasada Hong Kong geriliminin ABD-Çin ticaret anlaşmasını engelleyebileceğine dair endişeler söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump Hong Kong’daki demokrasi yanlısı protestocuları destekleyen tasarıyı imzalarken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise karşılık olarak “sert karşı önlemler” alma konusunda uyardı.

Öte yandan piyasada izlenen bir diğer gelişme ise 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi. (REUTERS)