Dolar/TL ne kadar oldu? (30.07.2019)

Dolar/TL 3 haftanın en düşük seviyelerini test ederken, TL ve randın dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde bir değer kazancı yaşıyor.

Dolar/TL saat 07.00 itibarıyla 5.6036/5.6057'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar/TL, geçen hafta Merkez Bankası’nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indirim kararı ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışılagelenin aksine sert faiz indirimleri yerine kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirmişti.

TCMB geçen hafta politika faizini 4.5 yıl aranın ardından 425 baz puan indirdi. Dalgalı bir seyrin ardından kur faiz indirimi öncesindeki 5.70’li seviyelerde dengelendi. Erdoğan’ın kademeli faiz indirimi çağrısı ile birlikte hem TL’de değer kazancı hem de tahvil bono getirilerinde düşüş hızlandı.

FED YÖN BELİRLEYECEK

Fed’in Çarşamba günü beklenen faiz kararında yatırımcılar 25 baz puan tahmin ettikleri bu indirimin devamının gelip gelmeyeceğine yönelik ipuçlarını izleyecekler.

Vadeli işlem kontratları yatırımcıların Fed’den 25 baz puan faiz indirimini fiyatlara yansıttıklarını, yarım puan faiz indirimi beklentisinin ise oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların gelecek bir yıl içinde 100 baz puan faiz indirimi fiyatladıkları göz önüne alındığında ise olası bir indirim kararından ziyade faizlerin bundan sonraki seyri hakkında Fed’den gelecek açıklamalar daha yakından izlenecek.

REUTERS