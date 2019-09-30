Dolar/TL ne kadar oldu? (30.09.2019)

Dolar/TL’nin Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırı dönemindeki bir kaç gün hariç yaklaşık 1 aydır 5.65-5.75 bandında hareket ettiğine dikkat çeken bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’nin faiz indirimlerinin büyük bölümünü önden yüklemeli yapıldığı söylemi TL’ye destek olan önemli bir unsur. Bir diğer unsur ise ABD ile ilişkilerdeki iyimserlik” dedi ve ekledi: “Şu anda bandın alt tarafına yakın seyrediyoruz. Ancak 5.65’in altında kalıcı bir seyirden henüz bahsetmek zor.”

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.13 itibarıyla 5.6634/5.6643’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta başında CNN Türk’te yer alan bir haberde ABD’nin Türkiye’ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi. Habere göre ABD’nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.

TCMB başkanı Murat Uysal ise bu hafta para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. TCMB Temmuz ayında 425 baz puan Eylül ayında ise 325 baz puanlık iki faiz indirimine gitti. Banka 12 Eylül’deki son faiz kararı metninde bundan sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği yönünde sinyal vermişti.

REUTERS