Dolar/TL ne kadar oldu? (31.10.2019)

ABD Temsilciler Meclisi, 1919 olaylarını sözde ‘soykırım' olarak tanıyan ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Hârekatı nedeniyle yönetimin, Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etti. Kabul edilen tasarılar Türkiye tarafından kınandı.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.19 itibarıyla 5.7050/5.7065’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalar bir yandan da Brexit konusu izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün yapılan oylamada Brexit konusundaki çıkmazı kırmak için erken seçimlere gidilmesi konusunda parlamentodan onay almasının ardından, İngiltere’de Aralık ayında seçim yapılacak. AB Pazartesi günü İngiltere’nin Brexit’i 31 Ocak 2020’ye erteleme talebini kabul etmişti.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek. (REUTERS)