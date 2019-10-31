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Dolar/TL ne kadar oldu? (31.10.2019)

ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylaması kurda dün sınırlı dalgalanmaya neden olurken, piyasalar jeopolitik risklere yönelik gelişmeleri izliyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını dün akşam açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti. Fed kararı sonrası dolar/TL bu sabah güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı.

07:20 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (31.10.2019)

ABD Temsilciler Meclisi, 1919 olaylarını sözde ‘soykırım' olarak tanıyan ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Hârekatı nedeniyle yönetimin, Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etti. Kabul edilen tasarılar Türkiye tarafından kınandı.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.19 itibarıyla 5.7050/5.7065’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalar bir yandan da Brexit konusu izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün yapılan oylamada Brexit konusundaki çıkmazı kırmak için erken seçimlere gidilmesi konusunda parlamentodan onay almasının ardından, İngiltere’de Aralık ayında seçim yapılacak. AB Pazartesi günü İngiltere’nin Brexit’i 31 Ocak 2020’ye erteleme talebini kabul etmişti.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek. (REUTERS)

ABD Dolar enflasyon faiz FED İngiltere Pazartesi seçim söz Terör Türkiye
Son güncelleme: 07:25 31.10.2019
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