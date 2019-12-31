Dolar/TL ne kadar oldu? (31.12.2019)

Piyasalar bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisini izliyor. Piyasalarda takip edilen konular arasında ABD ile ilişkiler, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, AB ile ilişkiler ve sert faiz indirimleri ardından TL’nin gerileyen reel faizi yer alıyor.

IMF de Cuma günü yayınladığı değerlendirmesinde Türkiye’nin parasal gevşemesinin “çok ileri gittiğini” söyleyerek, Ankara’nın maliye politikasının ana politika çıpası olmaya devam etmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan piyasada TCMB’nin likidite adımları da yakından izleniyor. TCMB fonlamasını son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırırken, açık piyasa işlemleri ile sisteme fonlama sağlar konumdan sistemden likidite çekiyor konuma geldi. Bunun sonucunda geçen hafta TL’de gecelik faizler politika faizinin 150 baz puan altında ve TCMB’nin faiz koridorunun da alt bandı olan %10.50 seviyesinde oluştu.

Ancak bankacıların verdiği bilgiye göre Cuma günü itibarıyla net fonlama yeniden yaklaşık 10 milyar TL artıya geçti, gecelik TL piyasasında repo faizi de %10.50 yerine %11.1 civarında oluştu.

GEÇİCİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLMUŞTU

Geçen yıl 200 milyar TL’ye yaklaşan bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacı son günlerde oldukça azalmış, bunda TCMB’nin ZK adımları, swap işlemleri ve yıl sonuna gelinmiş olması gibi geçici faktörler etkili olmuştu.

Benzer şekilde önceki haftalarda da swap faizleri %3.4’e kadar geriledikten sonra haftayı %7.5 civarında tamamladı. (REUTERS)