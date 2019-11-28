Dolar/TL neden yönünü yukarı çevirdi?

Dolar/TL hafta başından bu yana yönünü yukarı çevirmiş durumda. 5.68 seviyesinde bulunan kur hafta başından itibaren 5.79'lu seviyelere kadar çıktı. Peki kurda yaşanan yukarı yönlü harekette ne etkili oldu? İşte detaylar…

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TÖZGE: FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM MESAJI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge dolardaki son durumu sozcu.com.tr'ye değerlendirdi. Tözge, “TL dün değer kaybederken hem güçlü ABD verisinin yarattığı güçlü global dolar ortamından hem de TCMB başkanı Uysal'ın yaptığı açıklamalarda verdiği faiz indirimlerine devam mesajından olumsuz etkilendi.” dedi.

“5.80 ÖNEMLİ EŞİK”

12 Aralık’ta gerçekleşecek olan PPK toplantısında faiz indirimi beklentilerinin TL üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Tözge, “Dolar/TL için 5.78 ilk direnç seviyesi olmakla birlikte bu seviyesinin üzerinde 5.80 hedeflenebilir. Özetle, hafta başı yaşanan S-400 testi tedirginliği şu an için azalsa da, doların gelişmekte olan kurlara karşı değer kazanması ve 12 Aralık PPK toplantısından artan faiz indirim beklentileri TL üzerinde baskı oluşturmakta. 5.80 seviyesi takip edilmesi gereken önemli eşik.” ifadelerini kullandı.

ERKAN: PİYASA GELİŞMELERİ ‘YAPTIRIM’ RİSKİ İLE İLİŞKİLENDİRİYOR

S-400 konusunun gündemi sıcak tuttuğunu belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Senato’dan, Pompeo’dan açıklamalar geliyor. ABD ve Türkiye mevcut pozisyonlarını koruyorlar. Piyasa bu gelişmeleri ‘yaptırım’ riski ile ilişkilendiriyor.” dedi.

Risk priminin, ana gösterge durumda olduğunu belirten Erkan, “Haliyle bu risk masada çözülmeye devam ediyor. Gündem ısındıkça yaptırım ihtimali değerlendirilebilir. Şu an gerçekleşen son hareketlerin TL’nin aleyhine döndüğü görülebilir. 5.80 seviyesine dikkat edilmesi gerekir.” açıklamasında bulundu.