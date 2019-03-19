Dolar/TL’de son durum | Son dakika haberleri

Güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 154 puanı ve en yüksek 105 bin 929 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.26 artışla 104 bin 861 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 142 bin 475 puanı ve en yüksek 145 bin 472 puanı gördükten sonra, yüzde 1.14 düşüşle 143 bin 5 puana geriledi.

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Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.5 artışla yüğzde 16.21 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.43 artışla yüzde 18.64 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

Dolar en düşük 5.46 lira ve en yüksek 5.4884 lirayı gördükten sonra, 5.48 – 5.49 lira aralığında,

Euro en düşük 6.1961 lira ve en yüksek 6.2284 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.2443 lira ve en yüksek 7.2898 lirayı gördükten sonra 7.27 – 7.28 lira aralığında işlem görüyor. DHA