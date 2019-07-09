Dolar/TL’deki TCMB tepkisi yavaşladı!

Faiz indirim konusunda “gerekeni” yapmaması nedeniyle Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından TCMB’nin bağımsızlığı ve yeni başkanın agresif faiz indirimleri yapabileceği endişeleriyle dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL bugün pozitif tarafta kaldı.

Değer kaybı bugün terse dönerek TL bugün en iyi performansı gösteriyor olsa da hem TCMB hem de S-400 tarafında risklerin halen devam ettiğine dikkat çeken bankacılar bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal’ın olası mesajlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam ediyor. 25 Temmuz’da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Dolayısıyla Uysal’ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen basın toplantısında bundan sonraki para politikasına yönelik mesajları yakından izlenecek.

“HERKES ONAYI SARAYDAN ALACAK”

Bluebay Asset Stratejisti Timothy Ash, “Günün sonunda piyasa tepkisi gösteriyor ki Çetinkaya’nın görevden alınması bize bilmediğimiz bir şeyi söylemedi, Türkiye’deki para politikası bağımsız değil, kim gelirse gelsin bir fark olmayacak herkes onayı saraydan alacak. Küresel piyasalarda likidite halen devam ediyor ve hala risk iştahı açısından olumlu bir hava var…” dedi.

ABD’de Cuma açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalar Fed’den gereksiz yere fazla olan indirim beklentilerini sorgularken, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yapacağı konuşma bekleniyor.

İşlemcilerin sert faiz indirim beklentilerini azaltmaya devam edip etmeyecekleri belirlemek için Powell’ın yarından itibaren Kongre önünde yapacağı iki günlük konuşma yakından izlenecek.

Cuma günü 5.6345 seviyesinden kapanan ve TCMB adımının ardından dün Asya seansında 5.8245’e sert yükselen dolar/TL kayıplarının bir kısmını geri alarak 5.7350 seviyesinden kapanmış ancak TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermişti.

Bu sabah saat 0904’te 5.7390/5.7445 seviyesinde olan dolar/TL, 5.6895’e kadar geriledikten sonra saat 1645 itibarıyla 5.7020/5.7065 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 6.0849/6.0933 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 6.0455/6.0496, bu sabah 6.4165/6.4364 seviyesinde olan euro/TL ise 6.3878/6.4002 seviyesinde.

Bir bankacı, “Dolar/TL’nin 5.70 altında kalıcı olması halinde önce 5.66 sonrasında ise 5.62’li seviyelere hareket seviyelerine olabilir. Tersi durumda ise yukarıda 5.80 seviyesi bulunuyor. Uysal’ın beklenen toplantısına kadar TL’deki değer kazançları sınırlı kalabilir” dedi.

G20 sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL’de gözlenen değer kazancı ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen sert gerilemeye paralel TCMB’nin bu ay itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİNDE AGRESİFLİK ENDİŞESİ

Ekonomistler enflasyondaki düşüşün baz etkisi kaynaklı olması nedeniyle %24 seviyesindeki faizlerde yüksek indirimi olası görmüyordu ancak piyasada Uysal’ın faiz indirimi konusunda “agresif” olabileceği endişeleri bulunuyor.

Uysal’ın sıkı para politikasının devam edeceği yönünde mesajlar vermesi ve S-400 iyimserliğinin devam etmesi halinde kurda geri çekilmenin gözlenebileceği belirtiliyor.

Temmuz ayı Rusya’dan alınan S-400 sistemin teslim edilecek olması ve ABD’den gelebilecek olası yaptırımlar nedeniyle TL varlıklar açısından kritik bir ay olarak öne çıkıyor.

Tahvil piyasasında ise Cuma günü son işlemde %18.98 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta son işlemde %19.12 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta %19.15 seviyesindeydi.

Cuma günü spot kapanışta ortalama %16.08, valörde son işlemde %16.21 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün %16.18 seviyesinden açılarak %16.92’ye kadar yükseldikten sonra spot kapanışta son işlemde %16.73, valörde son işlemde %16.87 seviyesindeydi.

Bugün ise spot kapanışta %16.93, valörde saat 1645’te son işlemde %16.87 seviyesindeydi. Reuters