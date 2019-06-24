Dolar kuru tekrardan artışa geçti!

Geçen hafta Cuma gününü 5,82 liradan tamamlayan dolar yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar kuru öğleden sonra ise tekrar yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 5,71’den işlem gören dolar kuru yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Öğle saatlerinden sonra tekrar yükselişe geçen dolar seçim öncesi bulunduğu seviyelere çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5,80’den işlem görüyor.

GÖZLER EKONOMİ POLİTİKALARINDA

Analistler, Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini belirtti. Belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,70’in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550’nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

“ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları geçen hafta art arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi.

Geçen hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed'in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Avrupa'da zaten bir çok ülkede eksi olan tahvil getirileri daha da düşüş gösterirken İran'ın geçen hafta ABD insansız hava aracını düşürmesi ise endişeleri artıran nadir nedenlerden biri oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

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