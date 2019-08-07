Dolar neden geriliyor? Uzmanlar yorumladı

Dolarda yaşanan gerileme bugün de devam ederken kur 5.50 seviyesinin altını gördü. 4 ayın en düşük seviyesinde seyreden TL değerlenen gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ederken, analistler ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin TL'deki pozitif performansta etkili olduğunu belirtiyor.

GİZMEN NALBANTLI: MERKEZ’İN HAMLELERİ POZİTİF ETKİLEDİ

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL'nin de olumlu etkilenmeye devam ettiğini belirten Gizmen Nalbantlı, “Dün Merkez Bankası’nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56-5.57 seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz 2. gündeyiz. 5.50 önemli bir destek. Önümüzdeki 2 gün 5.56-5.57 bölgesi altında kapanış olursa 5.30-5.40 aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak tekrardan 5.60 bölgesine geri döneriz.” açıklamasında bulundu.

ENVER ERKAN: KURDA CİDDİ HAREKETLENME GÖRMEDİK

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artmasıyla ana piyasalara gelen satışlarla beraber genelde riskli varlıklarda büyük düşüşler görülürken, ABD hükümetinin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesiyle bu gerilimin bir üst seviyeye taşındığını belirtti. Bu ortam içerisinde TL'nin güçlü kalmaya devam ettiğini ve gelişmekte olan ülke para birimleri grubunda pozitif tarafta yer aldığını söyleyen Erkan, “Dolar/TL kurunda düşük volatilite teması devam etmektedir. Küresel risk iştahının bu kadar bozulduğu bir ortamda bile kurda ciddi hareketlenme görmedik.” dedi.

DESTEKLEYİCİ FAKTÖRLER

TL’yi destekleyen faktörlerden de bahseden Enver Erkan, “Enflasyondaki keskin düşüş beklentileri, gelişmiş dünya merkez bankalarının parasal gevşeme yapması beklentileri, yapılan faiz indirimine rağmen halen gelişmekte olan ülke para birimleri içinde reel faiz itibariyle TL'nin korunaklı olduğunun düşünülmesi ve gelişmekte olan ülke para birimleri içindeki en ucuz değerlemelerden birisine sahip olması, petrol fiyatının ABD – Çin eksenli gelişmelerle düşüşte olması gibi faktörler de TL açısından destekleyicidir.” açıklamasında bulundu.

“5.45-5.42 SEVİYELERİNE ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR”

Dolar/TL açısından 5,4950 – 5,5170 bölgesini önemli görmekle beraberi, güncel düşüş momentumunun 5,4950 altında kalıcılıkla devamı halinde 5,45 – 5,42 seviyelerine geri çekilme görebilir. Geniş açıdan bakıldığında ise böyle bir negatif görünümde 5,32 – 5,42 bölgesi de beklentilerin arasına girebilir. 5,4950 – 5,5170 altında kalıcılık sağlanamadığı senaryolarda 5,5450 başta olmak üzere 5,5680 ve 5,5880 bariyerlerine doğru çıkışlar izlenebilir. Bu senaryoda da geniş perspektifte tepki hareketlerinin kendini güçlü momentumlu çıkışlara çevirmesi için 5,6160 direnci izlenmelidir.

PROF. BAŞLEVENT: YURT İÇİ DÖVİZ TALEBİ DOYDU

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Cem Başlevent de konu hakkında sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu. “İnsanların özellikle Kurban Bayramı öncesi TL ihtiyacı var. Bu klasiktir. Dolara olan talep azalır” diyen Başlevent, “Bir de swap hikayelerinden dolayı dış piyasalar ile bağlantımız kesildi. Her şey kendi içimizde olup bitiyor. Yurt içi döviz talebi doydu gibi. İçinde bulunduğumuz dönemde kamu bankaları da baskıladı. Fed meselesi var. Rusya-Amerika işini öteledik. Yedek akçe ile faizlerin rahatlaması da yardımcı oldu. Bir anda 40 milyar TL soktu kasaya” ifadelerini kullandı.

13 MİLYON DOLAR AZALDI Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre 26 Temmuz ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin dolar mevduatları bir önceki haftaya göre 13 milyon dolar azaldı.

REUTERS ANALİZİ: TL’DE TİCARET SAVAŞI ETKİLİ

Reuters'ta dün yer alan bir analizde ABD-Çin ticaret savaşının alevlenmesi ve Pekin'in yuanı devalüe etmesinin, Fed'in doların değer kaybetmesine yol açacak adımlar atmasına neden olabileceği, bunun da TL'ye daha çok değer kazanması için yer açacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle cezalandırma konusundaki isteksizliğinin de olumlu yansıdığını belirtildi.