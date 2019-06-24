Dolarda ‘seçim’ farkı!

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’ı 13 bin fark oyla geride bırakmıştı. 31 Mart yerel seçimler sonrası yani 1 Nisan tarihinde Dolar/TL 5.50 seviyesinde dalgalanıyordu. 6 Mayıs tarihinde ise YSK’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından yaşanan gelişmelere dolar sert tepki verdi. Kararın ardından dolar/TL 6,20 seviyesine tırmandı.

25 KURUŞLUK FARK

Daha sonra dolar/TL ABD Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle ve Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 konusunda gelen açıklamalar sonrası dalgalı bir seyir izlerken dolar/TL 6 Mayıs’tan 23 Haziran’a kadar 5.85 seviyelerine kadar geriledi. Ancak Dolar /TL 31 Mart seçimlerinin ertesi günü olan rakamı 5.50 seviyesine inemedi. O günden bugüne dolar/TL’de ortalama 25 kuruşluk bir fark oluştu.

SERT SATIŞ BASKILARI YAŞANMIŞTI

İstanbul seçiminin tekrarlanmasının yarattığı baskı ve küresel satışların etkisiyle Mayıs ayında yılın dip seviyesini gören Türk hisse senetleri piyasası, dolar bazında son 10 yılın en düşük seviyelerine inmişti. TL ve tahvil getirilerinde de benzer bir şekilde sert satış baskıları yaşanmıştı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL İstanbul seçiminin ardından dün uluslararası piyasada 5.72’ye kadar geriledikten sonra bugün 5.75’in altında işlem görüyor.

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