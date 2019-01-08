Dolar/TL ne kadar oldu? (08.01.2018)

Analistler TL’nin negatif performansında jeopolitik risklere ilişkin endişelerin etkisine işaret diyor.
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, TL’deki kayıpta ABD tarafından gelen açıklamaların kısmen etkili olduğunu söyleyerek, “Dolar/TL’de geçen hafta sert volatil hareketlerden sonra özellikle Cuma günü hızlı düşüş gördük. Gelinen seviyelerin ardından yapılan açıklamalar ise alım fırsatı olarak değerlendirildi, teknik tepki diyebiliriz. Dolar/TL halen 5.25-5.45 bandında hareket ediyor, destek noktalarını alım için değerlendirme eğilimi arttı. Kur 5.45’in üzerinde kaldıkça sert hareket görme olasılığımız artıyor” dedi.
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