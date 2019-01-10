Dolar/TL ne kadar oldu? (10.01.2019)

Suriye nedeniyle ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplininin zarar göreceğine yönelik endişelerin baskısıyla dün 5.55 seviyesine yaklaşan dolar/TL bu sabah 5.50'nin altında hareket ederken, piyasalar ekonomik ve jeopolitik risklere yönelik gelişmeleri takip ediyor.

Yurt dışında ise ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri izleniyor. Görüşmeler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını önleyecek anlaşma umutlarını artırdı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen ayki toplantı tutanakları birçok politika yapıcının ilerideki faiz artışlarında sabırlı olabileceklerini belirtirken, birkaçının faiz artışını desteklemediğini göstermesinin ardından riskli varlıklar dünkü kazanımlarını artırdı.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar/TL’deki yukarı yönlü tepkide jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkili olduğunu söyleyerek, “Kurda yukarıda hala tepki alanı var, olumsuz havanın devam etmesi halinde 5.50 seviyesinin üzerine tekrar hareket olabilir. Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik açıklamalar hala diyalog pencerelerinin açık olduğunu gösteriyor ancak piyasaları pek tatmin etmedi” dedi.

TL’nin kırılgan yapısı nedeniyle içerideki ve dışarıdaki olumsuz havaya çok hızlı tepki verdiğini söyleyen Karadağ, “İçeride jeopolitik riskler, dışarıda küresel büyümeye yönelik endişeler halen devam ediyor. Dolar/TL’de 5.45-5.50 aralığını izliyoruz. Dışarıda dolar çok güçlenmediği ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimser hava oluştukça kur da çok agresif yukarı hareket görmeyebiliriz. Kur 5.50 seviyesinin üzerini test edecektir ancak algıda çok fazla bozulma olmadıkça, 5.55 ve 5.60 seviyelerinin üzerine yerleşmedikçe agresif hareket sınırlı kalabilir” diye konuştu.

Bankacılar mali disipline yönelik endişelere de dikkat çekiyor.

Kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacak olması, yaklaşık 2.5 milyonun üstündeki hanede her ay ortalama 80 TL’lik borcu devletin üstlenmesi, Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılacak kredi ve ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılması gibi konular piyasalarda Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde mali disiplinden taviz verileceğine yönelik endişeleri artırdı. Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından TCMB’nin 16 Ocak’taki PPK toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün TBB ile KOBİ’ler için bir kredi paketi açıklayacaklarını duyurdu.

Albayrak dün ayıca mali disiplinin bugüne kadar ekonomik başarılarının önemli bir çıpası olduğunu, bundan sonra da böyle devam edeceğini söyleyerek, “Hiçbir şekilde YEP’te ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok” dedi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti nedeniyle TL hafta başından bu yana baskı altındaydı.

Tahvil-bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 16.70, valörde son işlemde yüzde 16.80 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.70 seviyesindeydi.

Önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 19.66, valörde son işlemde yüzde 19.67 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.56, valörde son işlemde yüzde 19.55 seviyesindeydi.

REUTERS