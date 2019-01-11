Dolar/TL ne kadar oldu? (11.01.2019)

Yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün en iyi performansı gösterirken, dolar/TL bu sabah 5.42 seviyesinde başladı.

Kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacak olması, yaklaşık 2.5 milyonun üstündeki hanede her ay ortalama 80 TL’lik borcu devletin üstlenmesi, Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılacak kredi ve ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılması gibi konular piyasalarda Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde mali disiplinden taviz verileceğine yönelik endişeleri artırdı. Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından TCMB’nin 16 Ocak’taki PPK toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor.

Dün açıklanan kredi paketinin bir mali risk oluşturabileceğine yönelik piyasada endişe olduğunu söyleyen başka bir bankacı, “Zaten son günlerde yapılan açıklamalar, TCMB’den Hazine’ye kaynak aktarımının erkene çekilmesi gibi unsurlarla kurda baskı başlamıştı. Ancak paketin Hazine üzerinde bir baskı oluşturmayacağı ortaya çıkınca kurda da çekilme gördük, TL’de olumlu bir ayrışma söz konusu. Oynaklık bazında bakınca son günlerde opsiyon tarafındaki oynaklıkların yeniden yukarı hareketlendiğini görüyoruz. 5.50 seviyesinde pozisyonlanmalar artıyor, demek ki bu seviye bir direnç olacak. Bu seviye aşılmadıkça geri çekilmeler olumlu” dedi.