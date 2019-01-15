Dolar/TL ne kadar oldu? (15.01.2019)

Küresel büyüme endişelerinin yanı sıra Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin geçen hafta olduğu gibi baskılamaya devam ettiği dolar/TL bu sabah güne 5.46 seviyelerinde başladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye Suriye’deki Kürtlere saldırması halinde Türkiye’nin ekonomik açıdan “harap” olacağını ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ABD’nin Türkiye ile stratejik ortaklığa itibar etmesini beklediğini söylemişti. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1’i aşmış durumda. Geçen hafta jeopolitik endişelerle belirginleşen negatif ayrışma trendinin bugün güç kazandığını görüyoruz. En büyük etki Trump’ın açıklamaları. ABD ile ilişkiler ve Suriye süreci piyasada yakından izleniyor. İki ülke ilişkilerinin yeniden gerilmesi durumunda satış baskısı da kuvvetlenebilir” REUTERS

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