Dolar/TL ne kadar oldu? (17.01.2019)

Politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş vurgusunu korumasıyla TL'deki değer kazancı belirginleşti. Dolar/TL bu sabah güne 5.36 seviyesinde başladı.

TCMB Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti. PPK açıklaması TCMB’nin Nisan ayından önce faiz indirimi yapabileceği beklentilerini azaltmış görünüyor.

Enflasyon göstergelerinin uygun zemini sunduğu gerekçesiyle oluşan indirim endişelerinin yanı sıra TCMB’nin önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin bir sinyal verme ihtimali nedeniyle de bu toplantı yakından izleniyordu.

Neuberger Berman kıdemli ekonomisti Kaan Nazlı, “Faizlerin değiştirilmemesi piyasaların görmek istediği şeydi ancak söylem de şahin duruşu koruyor. Enflasyon aşağı yönlü seyrederken daha yumuşak bir söylem yok ve önümüzdeki döneme ilişkin yönlendirme ve faiz kararı açısından bu piyasanın görmek istediği buydu. Şimdi Mart’ta ne olacağını bekliyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Enflasyonda üçüncü çeyreğe girilirken baz etkileri nedeniyle anlamlı bir düşüş görülecek ve o zaman gevşeme tartışmaları başlayacaktır. Gelecek üç ay temkinli olunacak ancak sonrasında veri bağımlı hale gelecek. Ekonomi de önemli ölçüde yavaşlıyor dolayısıyla faizi daha fazla düşürmek için fırsat bulacaklar.”

TCMB açıklamasında ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği belirtilerek, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiği ifade edildi.

REUTERS