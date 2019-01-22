Dolar/TL ne kadar oldu? İşte rakamlar…

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

İç ve dış piyasalarda veri gündeminin zayıf olacağı bugün Hazine’nin Ocak ayı son ihalesi olan 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracı takip edilecek.

Haftanın kalanında ise Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

Küresel piyasalarda Çin ekonomisindeki büyüme trendi, ABD Çin ticaret gelişmeleri, ABD faiz artış hızı ve Brexit süreci takip edilmeye devam ediliyor.

Asya borsaları ve ABD endeks vadeli işlemleri, küresel büyümeye ilişkin kötümserliğin yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla gerilerken, sterlin İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit konusundaki B planının ilerleme kaydetmeyecek gibi görünmesiyle temkinli seyrediyor.

Dolar, Çin ekonomisinin 28 yılın en yavaş büyümesini kaydederek, küresel büyümeye yönelik yeni endişeleri canlandırması ve yatırımcıları güvenli liman para birimlerine yönlendirmesiyle başlıca para birimleri karşısında 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

HAZİNE İHALESİ İZLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile Ocak ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5 milyar TL’si piyasadan 6.1 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazine Ocak’ta düzenlediği iki ihale ile yaklaşık 3.2 milyar TL’si piyasadan 1.1 milyar TL’si kamudan olmak üzere 4.3 milyar TL borçlanma gerçekleştirmişti. Öte yandan Hazine geçen hafta iç piyasada 1 milyar euro tutarında tahvil ihracı da gerçekleştirmişti.

Bir bankanın bono masası işlemcisi, “Geçen yılın son aylarında gördüğümüz hedeflerden düşük borçlanma ve ihalede piyasanın altında faiz oluşturma trendinin Ocak ayında da yapılıp yapılmayacağı izleniyordu. Ancak ilk iki ihaleye baktığımızda bu trendi göremedik. Bugünkü ihaleye gelecek yabancı ilgisini yakından takip edeceğiz” dedi ve ekledi:

“PPK sonrası TL’deki değer kazancına paralel tahvil getirilerinde de ciddi bir düşüş var. Bugünkü ihaleden ziyade önümüzdeki iki ay gerçekleşecek yoğun itfa programı önemini koruyor.”

Hazine bugün Ocak ayı borçlanma programını tamamladıktan sonra Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 17.4 milyar TL’si piyasadan toplam 21.8 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Hazine Mart ayında ise toplam 15.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 12.5 milyar TL’si piyasadan toplam 14.4 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Tahvil-bono piyasasında ise geçen hafta TL’deki değer kazancına paralel getirilerde aşağı hareket gözlendi. Geçtiğimiz haftaya yüzde 16.60 seviyesinden başlayan 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlemlerde yüzde 15.95 seviyesinden gerçekleşti.

Haftaya yüzde 19.02 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.95 oldu.

REUTERS