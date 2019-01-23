Dolar/TL ne kadar oldu? (23.01.2019)

Bankacılar küresel piyasaların, Brexit sürecinin, ABD faiz artış hızının, ticaret savaşlarının ve jeopolitik endişelerin takip edilmeye devam ettiğini belirtirken, bugün iç piyasada TCMB’nin Ocak ayı PPK özetlerinin ve Ocak ayı tüketici güven endeksi verisinin izleneceğini belirttiler.

Bankacılar,haftanın kalanında ayrıca Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos Zirvesi’nin takip edileceğini belirtiyorlar.

Asya borsaları küresel büyümenin yavaşladığına dair artan işaretler ve henüz çözüme kavuşturulmamış ABD-Çin ticaret gerilimi endişelerinin yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını sınırlamasıyla yükselişine ara verdi.

ABD borsaları Aralık ayındaki keskin düşüşün ardından, kısmen ABD-Çin ticari gerilimlerinde yatışma beklentileri ve Fed’in para politikasını gevşetme yönünde açıklamalarının etkisiyle Ocak ayının genelinde yükseldi. Bu aynı zamanda küresel yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Ancak Trump yönetiminin gelecek hafta yapılması planlanan üst düzey müzakereler öncesinde Çin’in bu hafta hazırlık ticaret müzakereleri teklifini reddettiğini bildiren Financial Times haberi risk iştahını tekrar zedeledi.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise Hazine’nin dün Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlaması ardından Şubat ve Mart aylarındaki yoğun ihale programı izlenecek.

Hazine Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 17.4 milyar TL’si piyasadan toplam 21.8 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Hazine Mart ayında ise toplam 15.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 12.5 milyar TL’si piyasadan toplam 14.4 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Tahvil-bono piyasasında ise geçen hafta TL’deki değer kazancına paralel getirilerdeki aşağı hareketin ardından yatay seyir izleniyor.

Geçtiğimiz haftaya yüzde 16.60 seviyesinden başlayan 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlemlerde bileşik faiz yüzde 15.95 seviyesindeydi.

Geçen haftaya yüzde 19.02 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.07 seviyesinden gerçekleşti.

REUTERS