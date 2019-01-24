Dolar/TL ne kadar oldu? Gözler Venezuela’da…

Kur geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Akdağ, Davos’tan gelen açıklamalar, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve doların küresel bazda çok güçlü olmamasının TL’yi desteklediğini söyleyerek, “Türkiye ve ABD arasında şu an bir sıkıntı olmaması ve iletişim kanallarının açık olması piyasaları rahatlatıyor. Dolar/TL son dönemde aşağı eğilimini sürdürmek istiyordu, 5.30 seviyesinin altında biraz daha kalabilme gücü var, piyasa bunu destekliyor. Olağan üstü bir gelişme olmadıkça bu hareketin devamını bekleriz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin hâlâ ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Albayrak Davos’ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, “Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok” dedi.

Venezuela konusunun izlendiğini, şimdilik negatif bir etki yaratmasa da risk algısını yükseltecek gelişmelerin kurda baskı yaratabileceğini söyleyen Karadağ, bugün ise ECB toplantısında başkan Mario Draghi’nin yapacağı açıklamaların izleneceğini söyledi.

Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido’yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Maduro’yu desteklediği açıklandı.

Dolar, küresel büyüme, ABD’de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.

Tahvil bono piyasasında ise Hazine’nin Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlamasının ardından Şubat ve Mart aylarındaki yoğun ihale programı izlenecek.

Hazine Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 17.4 milyar TL’si piyasadan toplam 21.8 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Hazine Mart ayında ise toplam 15.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 12.5 milyar TL’si piyasadan toplam 14.4 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Tahvil-bono piyasasında ise geçen hafta TL’deki değer kazancına paralel getirilerdeki aşağı hareketin ardından yatay seyir izleniyor.

Geçen haftaya yüzde 16.60 seviyesinden başlayan 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz önceki gün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlemlerde bileşik faiz yüzde 15.95 seviyesindeydi. Dün spot kapanış yüzde 15.87 valörde son işlemler yüzde 15.79 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen haftaya yüzde 19.02 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 18.07 seviyesinden gerçekleşti. Dün valörde son işlemlerde bileşik faiz yüzde 18.24 seviyesindeydi.

REUTERS