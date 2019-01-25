Dolar/TL ne kadar oldu? (25.01.2019)

Küresel bazda Venezuela ile ABD arasındaki gerginlik ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor.

Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido’yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Türkiye ve Rusya’dan Maduro’ya destek mesajları geldi.

Doların küresel bazda değer kaybediyor oluşunun TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerine destek verdiğini belirten analistler, negatif bir haber akışı olmadığı sürece TL’de değerlenme eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

AHL Forex’in notunda TL’nin dolara karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiği belirtilerek, kurun 200 günlük hareketli ortalaması olan 5.2646 seviyesinin önemli olduğu, bunun altında 5.2200 seviyesinin izlendiği belirtildi.

Kur geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamış, PPK sonrası yönünü aşağı çevirmişti.

DOLARI ZOR BİR YIL BEKLİYOR

Dolar, ülke içinde ve küresel olarak büyümenin baskı altında kalması ve Fed’in faiz artırım döngüsüne ara vermeye doğru ilerlemesiyle bu sene zorlu bir yılla karşı karşıya. ABD’de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle dolar baskı altında kalmaya devam ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise faizlerde aşağı hareket gözleniyor. Hazine’nin Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlamasının ardından Şubat ve Mart aylarındaki yoğun ihale programı izlenecek.

Önceki gün spot kapanışta yüzde 15.87, valörde son işlemde yüzde 15.79 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.62 seviyesindeydi.

REUTERS

