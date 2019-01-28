Dolar/TL ne kadar oldu? (28.01.2019)

Piyasaları bu hafta yoğun bir iç ve dış gündem bekliyor. Kur ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamış, PPK sonrası ise yönünü aşağı çevirmişti.

ECB Başkanı Draghi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı euro bölgesi ekonomisindeki düşüşün birkaç ay önce düşünülenden daha fazla olabileceği uyarısı ECB’nin ilk faiz artırımını erteleyebileceğinin sinyali olarak görüldü. Açıklamaların ardından euro dolar karşısında iki ayın en düşüğüne kadar geriledi. Dünkü fiyatlamanın ardından bugün ise euro toparlandı. Paritedeki hareket euro/TL üzerinde de belirleyici oldu.

REUTERS