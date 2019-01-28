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Dolar/TL ne kadar oldu? (28.01.2019)

TCMB'nin politika faizini sabit tutması, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'taki açıklamalarının desteğiyle geçen hafta 5.30'un altına gerileyen dolar/TL bugün ise 5.25 seviyesinde başladı. 

07:22 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (28.01.2019)

Piyasaları bu hafta yoğun bir iç ve dış gündem bekliyor. Kur ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamış, PPK sonrası ise yönünü aşağı çevirmişti.

28 OCAK
07:20
28 OCAK
07:20
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.2594/5.2598'den, Euro/TL 6.0150/6.0114'ten işlem görüyor.

ECB Başkanı Draghi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı euro bölgesi ekonomisindeki düşüşün birkaç ay önce düşünülenden daha fazla olabileceği uyarısı ECB’nin ilk faiz artırımını erteleyebileceğinin sinyali olarak görüldü. Açıklamaların ardından euro dolar karşısında iki ayın en düşüğüne kadar geriledi. Dünkü fiyatlamanın ardından bugün ise euro toparlandı. Paritedeki hareket euro/TL üzerinde de belirleyici oldu.

REUTERS

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