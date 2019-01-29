Dolar/TL ne kadar oldu? (29.01.2019)

Piyasalar Suriye konusundaki gelişmeler ve yılın ilk enflasyon raporunu beklerken, yurtdışında da gündem bu hafta oldukça yoğun. Önemli ABD verilerinin yanı sıra Fed’in faiz kararı, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın Brexit için sunduğu B planının parlamentoda yapılacak oylaması izlenecek.

Bankacılar TL’de son dönmede gözlenen aşağı hareketin ardından bu yükselişi, bu haftaki gelişmeler öncesi kar realizasyonu olarak da değerlendiriyor.

Euro ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Fed toplantısı öncesi yatırımcıların dolar alarak piyasadaki oynaklığa hazırlanmaları ile geriledi.

REUTERS