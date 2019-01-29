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Dolar/TL ne kadar oldu? (29.01.2019)

Piyasalar yılın ilk Enflasyon Raporu ile Fed'in faiz toplantısına odaklanırken, Ocak ayı PPK toplantısı sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirerek 5.30'un üzerine geldi. Bu sabah ise dolar TL 5.33 seviyesinde işlem görüyor. 

06:59 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (29.01.2019)

Piyasalar Suriye konusundaki gelişmeler ve  yılın ilk enflasyon raporunu beklerken, yurtdışında da gündem bu hafta oldukça yoğun. Önemli ABD verilerinin yanı sıra Fed’in faiz kararı, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın Brexit için sunduğu B planının parlamentoda yapılacak oylaması izlenecek.

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29 OCAK
06:58
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.3394/5.3398'den, Euro/TL 6.0950/6.0914'ten işlem görüyor.

Bankacılar TL’de son dönmede gözlenen aşağı hareketin ardından bu yükselişi, bu haftaki gelişmeler öncesi kar realizasyonu olarak da değerlendiriyor.

Euro ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Fed toplantısı öncesi yatırımcıların dolar alarak piyasadaki oynaklığa hazırlanmaları ile geriledi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 07:00 29.01.2019
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