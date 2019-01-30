Dolar/TL ne kadar oldu? (30.01.2019)

Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü. Bankanın bugün bu tahminini güncellemesi beklenirken ekonomistler piyasa tahminlerinin TCMB tahminleriyle yakın olduğunu belirterek TCMB’den eski tahminlerine göre “büyük bir revizyon” görmeyi beklemiyorlar.

Reuters’ın anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar öncülüğünde Ocak ayında 1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 20.3 civarında kalması bekleniyor.