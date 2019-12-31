Dolulukta rekor gelirde hüsran

Yaz sezonunu turist rekoru ile kapatan, doluluklarda Avrupa ortalamalarına yaklaşan turizm sektörü, odaları ise Avrupa'dan 35 Euro ucuza sattı. Yılın ilk 11 ayını kapsayan ocak-kasım döneminde Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 2.5 artışla yüzde 68.2'ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.7 artışla 78.2 Euro'ya yükseldi.

Sektörün oda başı elde ettiği gelirler yüzde 13.5'lik artışla 53.3 Euro'ya yükseldi. Aynı rakamların Avrupa'daki karşılığına bakıldığında ise sektörün, odaları oldukça ucuza kapattığı ortaya çıkıyor. Ocak-Kasım 2019'da Avrupa'daki destinasyonlarda doluluk ortalaması yüzde 73.2 ile Türkiye ortalamasını aşarken, ortalama oda fiyatı ise 113.7 Euro'ya ulaşarak, Türkiye'ye fark attı.

43 MİLYONA DAYANDI

Turizm sektörünün dün ardı ardına açıkladığı rakamlar yeni sezona hazırlanan sektöre umut verse de, gelirler Avrupa ortalamasının altında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ilk 11 ayda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14.31 artışla 42.91 milyona ulaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.05 pay ve 6.9 milyon kişi ile liderliği alırken, Almanya yüzde 11.27 pay ve 4.8 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5.84 pay ve 2.5 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi. Rakamlar kişi sayısı açısından önemli artışlar ortaya koyarken, Türkiye Otelciler Birliği tarafından açıklanan doluluk ve gelir rakamları Türkiye'nin rakiplerinin gerisinde kaldığına işaret ediyor.

İSTANBUL'A 67 EURO

Türkiye'nin en önemli turizm şehri olan İstanbul'da Ocak-Kasım 2019 döneminde doluluk oranı yüzde 4.4 artışla 74.8'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.8 artışla 90.2 Euro'ya ulaştı. Sektörün İstanbul'da oda başı elde ettiği gelir yüzde 14.6 artışla 67.4 Euro'ya yükseldi. Yılın ilk 11 ayında İstanbul'un elde ettiği doluluk oranı Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, oda fiyatlarında ise Avrupa ortalamasının yüzde 25 gerisinde kaldı.

Öte yandan Antalya'da ise Ocak-Kasım 2019 döneminde doluluklar yüzde 2.1 artarak yüzde 66.6'ya ulaştı. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12.4 artışla 91.0 Euro'ya ulaşırken, oda başı elde edilen gelir yüzde 15 artışla 60.6 Euro'ya yükseldi.

TÜM PAZARLAR YÜZDE 10 BÜYÜYECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ise bu yılı yüzde 15'lik büyüme ortalaması ile kapattıklarına işaret ederek, 2020 yılında da yüzde 25'lik büyümeye ulaşacaklarını açıkladı. “Turizm topyekün yükselme dönemine girdi. Bunu çok iyi bir fırsata dönüştürmemiz lazım” diyen Çorabatır, tüm pazarlarda yüzde 10'luk büyüme beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Her hafta Antalya, rekor kırarak yoluna devam etti. Ege'de de İstanbul'da da gözle görülür nitelikte büyüme oldu. Gelecek sene İstanbul'da da çift haneli büyümeyi bekliyoruz. Kültür turlarında da Kapadokya, Mardin, Diyarbakır, Pamukkale, Karadeniz ciddi talep almaya başladı. Bunu çok iyi bir fırsata dönüştürmemiz lazım.”