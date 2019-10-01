Domates fiyatları neden bu kadar düştü?

Eskişehir Güllük Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı’nda domatesin kilosu 50 kuruşa düştü. Adana’da da aynı durum söz konusu… Yaz aylarının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sebze ve meyve fiyatlarının minimum seviyelerde seyretmesi vatandaşı memnun ediyor ancak üreticiyi hiç memnun etmiyor. Pazarcı esnaflarından Ramazan Kaya, marketlerde poşet için 25 kuruş alındığını belirterek, “2 poşet fiyatına domates satıyoruz. Ayrıca bizde poşet parası da yok. Poşet ücretini de düştüğümüzde domatesin kilosu 25 kuruşa geliyor” dedi.

POŞET FİYATINA DOMATES

Marketlerde halen 3 ila 4 lira arasında satılan domates, semt pazarlarındaki tezgahlarda 50 kuruş ila 1 lira 50 kuruş arasında alıcı bekliyor. Marketlerde poşet ücretinin 25 kuruş olduğunu hatırlatan pazarcı esnaflarından Ramazan Kaya, “marketlerde alış- veriş sonrası poşet ücreti 25 kuruş alınıyor. Biz 2 poşet fiyatına domates satıyoruz. Ayrıca da poşet ücreti almıyoruz. Poşet ücretini de düşersek domatesin kilosu 25 kuruşa geliyor. Tarlada domatesin kilosu 25 kuruşa kadar düştü. İnşallah önümüzdeki aylarda da böyle ucuza domates satabiliriz” dedi.

ZAM ŞAMPİYONU BAMYA VE SARIMSAK

Geçtiğimiz Şubat ayında kilosu 10 liradan satılan biber ve patlıcanın kilosu 4 liraya, 8 liradan satılan salatalık 3 liradan, kilosu 10 liraya satılan taze fasulye 6 liraya, kilosu 10 liraya kadar çıkan biber 4 liraya satılıyor. Yine kış aylarında kilosu 7 liraya kadar çıkan kuru soğan semt pazarında 1 lira 50 kuruştan, patates 2 liradan satılıyor. Pazarın zam şampiyonu ise kilosu 60 lira olan iri diş sarımsak. Küçük diş sarımsak 30 liradan satılırken yaz aylarının başladığından beri fiyatı 20 liradan düşmeyen bamya pazarın zam şampiyonu olarak gösteriliyor.

İMKANI OLAN HAZIRLIK YAPSIN

Pazarcı esnaflarından Çetin Yılmaz, imkanı olan vatandaşların kışa hazırlık yapması konusunda uyararak, “önümüzdeki aylarda fiyatların ne olacağını kimse bilemez. Ancak fiyatların artacağı kesin. Onun için imkanı olanlar hazırlık yapsın. Kış için kuru soğan ve patateslerini alsınlar. Ayrıca kilosu 50 kuruşa kadar düşen domatesi konserve, salça veya domates suyu olarak kış için hazırlasınlar” dedi.

TONLARCA DOMATES KABZIMALLARIN ELİNDE KALDI

Adana'da talep düştüğü için kilosu 70 kuruşa kadar düşen ve satılamayan tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı. Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, “60-70 ton domates hala satılmadı. Her yeni gelen mal eskiyi çürütüyor. Atmıyoruz, zararına satıyoruz ama yüzde 20'si çürüyüp çöpe gidiyor” dedi.

ÜRÜN PARA ETTİĞİNDE ERTESİ YIL HERKES AYNI ÜRÜNÜ EKİYOR

Çiftçilerin tüketimden çok domates ektiğine ve devletin domates ekimi konusuna müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Yüksekyayla, “Herkes dilediği gibi domates ekiyor. Bunun programlanması lazım. Bugün hangi bölgelerde ne ekilebilir, ne kadar kotayla ekilebilir buna bakmak lazım. Bir sene bakıyorsunuz ki fiyatlar tavan yapmış, bir sene bakıyorsunuz ki taban yapmış. Dengeyi tutturmak mümkün değil. Şu anda bu mallar milli servet. Bu vatanın parası. Bu halkımızın cebinden gidiyor. Ekonomiye katkı sunmuyor. Bunun hükümetin veya devletin karşılayacağı durum yok. Bunu biz biraz oluşturuyoruz. Bir sene mal para etti mi ertesi sene hepimiz o malı ekiyoruz. Ondan sonra da para etmiyor. Bunun için devletin el koyup belli bir plan dahilinde yapılırsa daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.