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Domates konservesi ithalatında esaslar belirlendi

Domates konservesi ithalatı için tanımlanan kotanın dağıtım esasları belirlendi.

08:57 -
Haberler Ekonomi
Domates konservesi ithalatında esaslar belirlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Ocak’ta domates konservesi ithalatı için tanımlanan sıfır gümrük vergili 25,000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım esasları belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, kotanın dağıtımı, bu ürünleri domates salçası üretiminde ham madde olarak kullanan sınai firmalara yapılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, 10 iş günü içinde, www.ticaret.gov.tr’den yapılması gerekiyor. Bu kapsamda düzenlenen ithal lisansları, 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak ve bu süre kesinlikle uzatılamayacak.

REUTERS

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