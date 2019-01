Döner kararından lokantacılar memnun, kasaplar şikayetçi

Tarım ve Orman Bakanlığının “Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25, kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı ise kütlece en çok yüzde 20 olarak belirlendi. Kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık miktar sınırı ise kaldırıldı. Pastırmanın tuz limiti bozulmayı engelleme gerekçesiyle kütle ağırlığının yüzde 7’sinden yüzde 10’una yükseltildi.

“GELENEKSEL DÖNERDE BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Dönerin içerdiği yağ oranının kütlece en çok yüzde 25’e yükseltilmesine karşı olduklarını söyleyen Başkan Yalçındağ, bu uygulamanın sanayi dönercisi için yapılan bir uygulama olduğunu söyledi. Yalçındağ açıklamasında, “Dönerde yüzde 25 yağ kararı hoşumuza giden bir karar olmadı. Vatandaşın güvendiği, geleneksel döner yapan hiç bir usta dönerine yüzde 25 oranında yağ katıp müşterisine yedirmez. Bu sanayi dönercisi için çıkarılan bir şeydir. Ben olumsuz görüş bildirmiştim. Bunun geçmesi iyi bir gelişme değil” dedi.

“KÖFTE KARARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Başkan Yalçındağ kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık miktar sınırının kaldırılması kararının ise çok yerinde bir karar olduğunu söyledi. Sınırın 10 kg olduğu dönemde 100 gram fazlalık için bile 14 bin TL para cezası olduğunu söyleyen Fazlı Yalçındağ, “Bu çok olumlu bir karar. Teşekkür ediyoruz. Kasaplarımız bir günde aşağı yukarı ne kadar köfte satacağını bilir. Kimse satacağından fazlasını üretmez. Hafta sonu ve mangal sezonlarında üretim biraz artabilir. Biz vatandaşın damak zevkini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“LEZZET VE KIVAM AÇISINDAN DOĞRU BİR KARAR”

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sait Karabağlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Önceden et dönerde böyle bir standardın olmadığını söyleyen Karabağlı, “Bir standart getirilmesi olumlu bir gelişme. Önceden et dönerde böyle bir oran yoktu. Kıyma dönerde bu oran yüzde 10’du. Yüzde 10 kıyma için yeterli ancak et döner için yeterli değil. Bunun yüzde 25’e yükseltilmesi dönerin lezzeti ve kıvamı açısından doğru bir karar” dedi.

Et dönerin içerisine kuyruk yağı konulduğunu ve kuyruk yağı fiyatları ile et fiyatlarının neredeyse aynı olduğunu söyleyen Başkan Karabağlı, “Burada bir ucuzlaştırma söz konusu değil. Yüzde 25 yağ kararı et dönerin kıvamı açısından oldukça yerinde bir karar” açıklamasında bulundu.