Türk-İş, Ekim ayında açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.058 TL, yoksulluk sınırı ise 6.705 TL oldu.

Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.065 TL, yoksulluk sınırı ise 6.725 TL idi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.705,08 TL, Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2.526,14 TL olarak hesaplandı.

Evli iki çocuklu ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret 2.115 TL. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise bu ay 2.065 TL olarak belirlendi. Yani eve tek bir asgari ücret giren dört kişilik bir aile karnını doyurduktan sonra geriye 57 TL kalıyor!

AÇLIK SINIRI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk-İş'in açlık sınırını hesaplarken uyguladığı bir hesaplama yöntemi var. Bu yönteme göre çocuk ve yetişkinlerin günde almaları gereken kalori miktarları hesaplanıyor. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu'ndan alınan rakamlara göre yetişkin bir erkek günde 3500 kalori, yetişkin bir kadın günde 2300 kalori, 15-19 yaş arası erkek çocuk 3200 kalori ve 4-6 yaş arasındaki çocuk 1600 kalori almak zorunda.

YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIYOR?

Yoksulluk sınırı ise zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarını ifade ediyor. Burada TÜİK'in yaptığı Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi sonuçlarına bakılıyor. Ailenin toplam harcamaları içinde gıda harcamasının payı bu çalışmanın sonuçlarına göre yüzde 30 olarak tespit edilmiş. Yani aile bütçesinin yüzde 30'unun Ağustos ayında 2.058 TL'ye denk gelmesi gerekiyor ki bir aile açlık sınırının üstünde olarak sayılabilsin.