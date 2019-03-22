Döviz hesabı açana vergi tokadı

Birbiri ardına alınan önlemlere rağmen birikimlerini TL'den çok yabancı para cinsi mevduatlarda değerlendiren tasarruf sahiplerine ilave vergi yükü getirildi.

Bankalarda TL yerine, döviz hesabı açtıranlarla tasarruflarını dövizde değerlendirenlere ilave vergi yükü geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, bankalardaki döviz mevduatlarından elde edilen faizin vergisi 4 ile 5 puan arasında yükseltildi.

1 YIL SINIRI VAR

Buna göre vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarının tümünden birden yüzde 20 oranında Gelir Vergisi alınacak. Daha önce 6 aydan 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden yüzde 16 stopaj kesiliyordu. Ayrıca yeni kararla 1 yıldan daha uzun vadeli döviz mevduatlarının vergi oranı da yüzde 13'ten yüzde 18'e yükseltildi.

Halen bankalarda döviz yerine TL mevduat hesabı açtıranlar, elde ettikleri faiz geliri üzerinden 6 aya kadar vade için yüzde 5, 6 aydan bir yıla kadar vade için yüzde 3 stopaj ödüyor. Parasını 1 yıldan daha uzun süreyle bankalarda değerlendirenlerden ise Gelir Vergisi alınmıyor. Yabancı para cinsi tasarrufların vergi yükünün arttırılmasında banka mevduatlarının TL aleyhine bozulması etkili oldu.

DÖVİZ, TL'Yİ SOLLADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 8 Mart itibarıyla bankalardaki 2 trilyon 106 milyar liralık tasarrufun yarıdan fazlası, yani 1 trilyon 89 milyar lirası yabancı para, 1 trilyon 17 milyar lirası ise Türk parasından (TL) oluşuyor. Geçen yıl 8 Martta bankalardaki birikimlerin yüzde 45'i dövizden yüzde 55'i TL'den oluşurken bu yıl 8 Martta dövizin payı yüzde 51.7'ye çıktı, TL'nin payı da yüzde 48.3'e düştü. Bankalardaki döviz cinsi tasarruflara uygulanan verginin yükseltilmesinin dövize talebi azaltmada yeterince etkili olmayacağı, çünkü vatandaşların faiz geliri elde etmekten çok olası dalgalanmalara karşı tasarruflarını koruyabilme hedefiyle döviz hesabı açtırdıkları ifade ediliyor.

Vatandaş 105.7 milyar dolar biriktirdi

Yaklaşık 6 aydır döviz birikimlerini kesintisiz artırmaya devam eden vatandaşların yabancı para mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre bireysellerin yanında kurumsalları da içeren yurtiçi yerleşiklerin toplam kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları da 15 Mart ile biten haftada 4 milyar dolar artışla 175.8 milyar dolara yükselerek zirveye yerleşti. Söz konusu haftada kurumlarınki ise 2.4 milyar dolar artışla 70.09 milyar dolara yükseldi. Vatandaşlar son olarak 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih etmişti.