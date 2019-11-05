DSİ Genel Müdürlüğü 500 sürekli işçi alıyor! Devlet Su İşleri başvurusu nasıl yapılır?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Devlet Su İşleri personel alımı ilanında; DSİ tarafından 500 adet sürekli işçi alınacağı duyuruldu. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacak.

DSİ SÜREKLİ İŞÇİ İLANI

DSİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.