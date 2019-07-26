Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

Eşi vefat eden kadınlar ve yetim kalan çocuklar için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bağlanan aylıklara dul ve yetim aylığı ya da ölüm aylığı denmektedir. Ekonomik olarak hayatlarını devam ettirmeleri için verilen bu aylıklar belli şartları karşılayan herkese verilebiliyor. Peki, 2019'da dul ve yetim ağlığı ne kadar oldu? Yapılan düzenlemeler sonrası bu aylıklarla geçinenlerin eline ne kadar para geçecek? İşte son zamanlarda oldukça fazla merak edilen bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

DUL VE YETİM AYLIĞI NEDİR?

Sigortalı vatandaşın vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahiplerine yani eş ve çocuklara verilen aylıklara dul ve yetim aylığı denmektedir. Vefat eden kişi kadın ya da erkek fark etmez, çocukları ve eşi bu haktan yararlanabilir. Çocuklarda da kız ya da erkek ayrımı yapılmaz. Her ikisi de yetim aylığı alabilir.

Ancak kız ve erkek çocukların yetim aylığını ne kadar alacakları konusunda farklılıkları vardır. Kız çocukları bekâr ve çalışmıyor oldukları durumlarda yaş sınırı olmaksızın yetim aylığını alabilmektedir. Erkek çocukları ise öğrenim görmedikleri durumlarda 18, orta öğrenim gördükleri durumlarda 20, yüksek öğrenim gördükleri durumlarda ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler. 25 yaşını doldurduktan sonra erkek çocukların aylıkları kesilir.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim maaşı hesaplanırken hak sahipleri belirli oranlarda maaş alabilmektedir. Bu oranlar;

– Vefat eden sigortalı kişinin eşi maaşının %50'sini,

– Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa eşi maaşının %75'ini

– Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğu yüzde %25'ni

– Vefat eden sigortalının birden fazla çocuğu varsa, çocukları maaşının %25'ni

– Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda çocuğa %50 oranında maaş bağlanmaktadır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen dul ve yetim maaşı 2019 yılı itibariyle artış gösterdi. En düşük dul aylığı 551 TL, yetim aylığı ise 275 TL oldu.