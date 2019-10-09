Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahmini yüzde 0 yaptı!

Dünya Bankası, yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk ekonomisinde büyümeyi desteklemesini beklediğini bildirdi.

Türk ekonomisinin 2018’in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonominin 2020 ve 2021’de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.

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YEP’İN BÜYÜME HEDEFLERİ

Geçtiğimiz günlerde açıklanan kinci YEP programında ise Türkiye’nin büyüme hedeflerinde değişiklik yapılmıştı. Buna göre; ilk açıklanan programda yüzde 2.3 olarak belirlenen 2019 yılı büyüme hedefi ikinci programda yüzde 0.5 olarak değiştirildi.

2020 yılı büyüme hedefinde ise olumlu bir değişim görüldü. Buna göre ilk programda yüzde 3.5 olan 2020 yılı büyüme hedefi bugün açıklanan programda yüzde 5'e yükseldi.

İlk açıklanan programda yüzde 5 olan 2021 yılı için büyüme hedefi değiştirilmezken, 2022 yılı için de aynı rakam belirlendi.

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