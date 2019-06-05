Dünya Bankası’ndan kritik rapor!

Bankanın Ocak ayında yayınladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2.9 olarak öngörülmüştü. Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini ve yüzde 2.8 düzeyine döneceğini öngördü.

ENDİŞE VERİCİ DÜŞÜŞ

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi. Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15´lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 51´ine ulaştığı uyarısını yaptı. Raporda, gelecek yıllar için yatırım büyümesinin uzun vadeli ortalamaların altında olacağı belirtildi.

PEKİ TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Merkez Bankası’nın geçen ay yayınladığı Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.23’ten yüzde 16.68’e, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 6,2030’dan 6.431’e yükseldi. GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,6 iken, bu anket döneminde yüzde 0,3 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 kişinin katıldığı Beklenti Anketi sonuçlarını geçen ay yayınlamıştı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2019 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48 olmuştu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,88 ve yüzde 1,10 olmuştu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,96 olarak gerçekleşmişti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68'e yükselmişti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 olarak gerçekleşmişti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükselmişti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşmişti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,6 iken, bu anket döneminde yüzde 0,3 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

DHA