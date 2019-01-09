Dünya Bankası’ndan Türkiye için 6 tespit ve tahmin

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2019 yılında daralmayacağını yüzde 1.6 büyüyeceğini tahmin etti. Yeni Ekonomi Programı üzerine bir program inşa edilirse enflasyonun frenlenebileceğini söyledi.

Dünya Bankası bugün Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun ardından yayımladığı Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nda şu tespitlere ve tahminlere yer verdi:

1)Türkiye ekonomisi 2019’da alışılagelmişten daha yüksek seviyede belirsizlikle karşı karşıya; büyüme tahmini yüzde 1.6 *Yeni Ekonomik Program (YEP) makro ekonomik istikrarın kademeli olarak tekrar sağlanması için iyi bir temel oluşturuyor

2) YEP’in üzerine inşa edilecek yeni politikalar ekonomide düzenli bir yeniden dengelenme sağlayabilir.

3) Enflasyon hedefin üzerinde kaldığı sürece ve beklentiler yüksek seyrederken para politikası sıkı kalmaya devam etmeli.

4) Finans sektöründen gelecek, borçlarda kademeli olarak azalmayı sağlayacak adımlar para politikasına eşlik etmeli.

5) Borçların azaltılması sürecini destekleyecek kritik unsur şirket borçlarını yapılandıracak güçlü bir çerçevedir.

6) Şirket borçlarını yapılandıracak çerçeve ekonomide sert bir iniş mi yoksa düzenli bir yeniden dengelenme mi olacağını belirleyecektir.

REUTERS