Dünya devi Amazon’dan Türkiye’ye yeni yatırım

KOBİ’leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı. Amazon’dan yapılan açıklamaya göre Amazon Lojistik, bugünden itibaren Amazon.com.tr’de satış yapan binlerce kayıtlı işletmenin hizmetine sunuldu.

Satıcı adına ürünü muhafaza eden, paketleyen ve kargo işlemleriyle ilgilenen hizmetiyle Amazon, Türk KOBİ’lerin işlerini büyütmeye odaklanıyor.

Satıcı tarafından Amazon’a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Siparişi KOBİ adına alan Amazon, süreci ve satış işlemlerini yönetiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon Lojistik hizmetinden küçük ya da büyük her ölçekteki her işletmenin faydalanabildiğini belirterek, “Dijital ekonomide işletmenin büyüklüğünün hiçbir önemi olmadığını düşünüyoruz. Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyoruz, Amazon Lojistik de bunun çok iyi bir örneği. Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon’un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebilecek” ifadelerini kullandı.

AA