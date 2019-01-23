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Dünya devinden flaş karar! Yeni Clio Bursa’da üretilecek

Oyak Renault'nun Bursa Fabrikası'nda daha önceki modellerde olduğu gibi yeni Clio'nun da üretimine başlayacağı belirtildi.

09:50 -
Haberler Ekonomi
Dünya devinden flaş karar! Yeni Clio Bursa’da üretilecek

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yeni Clio’nun Bursa fabrikasında üretime başlayacağını söyledi.

Aoun, “2019’un en önemli atılımı bebeğimiz, yeni Clio, çok yakında fabrikamızda üretilmeye başlayacak. Mart ayının ilk haftasından itibaren Cenevre Fuarı’nda yeni Clio’muz görücüye çıkacak” dedi.

Aoun ayrıca, Oyak Renault’nun ihracat ağırlıklı çalışması nedeniyle otomobil satışlarında yaşanan düşüşün kendilerini etkilemediğini söyledi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 11:15 23.01.2019
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