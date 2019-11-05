Dünyada kişi başına en fazla petrol Guyana’da düşecek!

Brezilya ve Surinam'a konumşu olan Guyana önümüzdeki ay petrol çıkarmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) değerlendirmesine göre Güney Amerika ülkesi Guyana'nın önümüzdeki yıl yüzde 86 büyümesi bekleniyor.

Makroekonomi terminolojisine göre yüzde 10'un üzerinde büyümeler ülkeler için çok çok iyi bir rakam olarak yorumlanıyor.

Guyana açık ara önümüzdeki yıl dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olacak. Ülkenin nüfusu 780 bin kişi.

CNBC'ye konuşan Latin Amerika ekonomisi konusunda uzman analist Natalia Davies Hidalgo, “Guyana kişi başına en fazla petrol düşen ülke olacak” diye konuştu.

Suudi Arabistan'da yıllık üretime göre kişi başına 1.900 varil petrol düşerken bu rakamın Guyana'da 3.900 varil olması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın nüfusu 33 milyon.

ŞEKER, ALTIN VE KARİDES SATIYOR

Guyana ekonomisi ağırlıklı olarak şeker, altın ve karides ihracatına dayanıyor.

Ülkede ekonomik verilere güven tartışmalı bir konu. CIA Factbook verilerine göre 2017 yılında ülkenin büyüklüğü 6.3 milyar dolar.

Gözünüzde canlanması açısından Türkiye'nin 2017 yılında gayri safi yurt içi hasılası 851 milyar dolardı. Yani Türkiye ekonomik olarak Guyana'nın 135

katı büyük bir ülke. Guyana'da kişi başı milli gelir 8.100 dolar.