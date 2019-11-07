Dünyadan Türkiye için olumlu tahminler

2018 yılında yaşanan kur dalgalanmasının etkileri 2019 yılında da devam etti. Vatandaş ise bunu hayatın her alanında hissetti. Sadece vatandaş da değil dış ülkeler de yaşanan bu olumsuz gelişmeleri gördü ve Türkiye tahminlerini düşürdü. Daha sonra ise hayat pahalılığı devam etmesine rağmen enflasyonda nispeten görülen iyileşme ve faizlerin düşmesiyle ekonomik görünüm az da olsa toparlandı.

Tüm bu gelişmeleri de yakından izleyen dünyanın önemli kuruluşları ilk başta Türkiye için büyüme tahminlerini hep eksi seviyelerde gösterirken yaşanan olumlu gelişmeler nedeniyle tahminlerini değiştirmeye başladı.

FITCH RATINGS

Fitch Ratings'ten geçen günlerde yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun “BB-” olduğu, görünümünün ise “negatif”ten “durağan”a revize edildiği bildirilmişti.

Fitch'in görünümü ‘negatif'ten ‘durağan'a revize etmesi önemli. Kurum, Kasım 2012'den beri Türkiye'nin kredi notunu indiriyor görünümleri de ya düşürüyor ya da olduğu seviyede bırakıyordu.Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedilmişti.

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası’ndan Türkiye için olumlu bir haber geldi fakat çok sevinemedik! Dünya Bankası, Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1 daralmadan yüzde 0’a revize etti. Yani Dünya Bankası ekonomimizin 2019 yılında küçülmeyeceğini ama büyümeyeceğini de öngörüyor.

Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

OECD TÜRKİYE’NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dünyaca ünlü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik %2.6 olan daralma tahminini %0.3 olarak revize etti. OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü %1.6 büyüme tahminini değiştirmedi. OECD küresel görünüme ilişkin son raporunda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeyi on yılın en düşük seviyesine indirdiğini belirtmişti.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini 0,8 puan artırarak yüzde eksi 0,2’ye revize etti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl hafif bir daralma kaydetmesinin ardından 2020'de %2.5 büyüyebileceğini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin ekonomik daralma tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3’ten 0,3’e yükseltti. AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,1, 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.

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Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin 2019 için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,1, 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini yer aldı. Türkiye'de işsizlik oranının 2019'da yüzde 13,7, 2020'de 13,3, 2021'de 12,9 olacağı öngörülen raporda, TÜFE'nin ise 2019'da yüzde 15,3, 2020'de 10,3, 2021'de 9,3 olacağı tahmininde bulunuldu.