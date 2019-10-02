Dünyanın ‘en ucuz’ lattesi Türkiye’de!

Ülkeler arası fiyat karşılaştırma araştırmaları ile tanınan kıyaslama sitesi Finder'ın araştırmasına göre Starbucks'ta en küçük boy latte’nin en pahalı olduğu ülke bardak başı 6.05 dolar ile Danimarka olurken en ucuz latte ise bardak başı 1.78 dolar ile Türkiye'de.

Daily Mail'de yer alan habere göre bir bardak latte’nin en pahalı olduğu ikinci ülke 5.94 dolar ile İsviçre, üçüncü ülke ise 5.40 dolar ile Finlandiya.

Araştırmaya göre Türkiye'de bir bardak latte’nin fiyatı 1.78 dolar (10.2 TL).

Asgari ücretin ve girdi maliyetlerinin dolar bazında yüksek olduğu ülkelerde latte’nin fiyatı da pahalanıyor.

SON ÜÇ YILDA ÜÇ KEZ ZAMLANMIŞTI

Starbucks son üç yılda Türkiye'de üç kez zam yapmıştı. 21 Ocak 2017, 20 Eylül 2018 ve 9 Ocak 2019 tarihinde olmak üzere şirket kahve fiyatlarını üç kez artırdı.

AVRUPA’DA EN FAZLA İKİNCİ ŞUBE TÜRKİYE’DE VAR

Statista’nın verilerine göre 2018 yılının eylül ayı itibariyle dünyada en fazla Starbucks 13 bini aşkın nokta ile ABD’de bulunuyor. Bini aşkın şube bulunan İngiltere’den sonra Avrupa’da en fazla Starbucks’ın olduğu ülke ise 453 nokta ile Türkiye.