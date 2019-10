Dünyanın en uzun çift katlı asma köprüsü trafiğe açıldı

Çin Ulusal Radyosu’nun servis ettiği habere göre Yangtze Nehri üzerindeki 1.700 metre açıklığa sahip ilk çift katlı karayolu köprüsü toplam 4,13 kilometre uzunluğunda.

Yangtze Nehri üzerindeki 10'uncu köprünün üst katı saatte 80 kilometre hız tasarıma sahip altı şeride sahipken, yine altı şeridi bulunan alt kat saatte 60 kilometre hız tasarıma sahip.

Üst katta ayrıca yayaların gezebilmesi için iki kaldırım bulunuyor; alt katta ise iki yaya kaldırımının yanı sıra iki de bisiklet yolu var. Yapının şef tasarımcısı Xu Gongyi, Yangsigang Yangtze Nehir Köprüsü'nün dünyanın en uzun iki katlı asma köprüsü olduğunu belirtti.

Öte yandan Wuhan Urban Construction Investment and Development Group Co., Ltd. yeni köprünün trafik tıkanmalarının önüne geçilmesine yardımcı olacağını ve daha dengeli bir kent gelişimini destekleyeceğini söyledi.